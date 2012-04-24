Азартні ігри наповнюють бюджет

За рішенням Чернівецького окружного адміністративного суду, яке залишене без змін Вінницьким апеляційним адміністративним судом, Державний бюджет України поповниться на 7 528 000, 00 гривень.

Саме такі фінансові санкції застосовано до суб’єкта господарювання фізичної особи – підприємця рішеннями Чернівецького окружного адміністративного суду та Вінницького апеляційного адміністративного суду у справі № 2а/2470/2642/11 за позовом Управління МВС України у Чернівецькій області за організацію і проведення азартних ігор на території України.

Варто зауважити, що обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виховуючи конституційні принципи пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров’я населення, а також заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, запроваджено Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року № 1334-VI (далі Закон).

Зокрема, ст.3 згаданого Закону передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 8 тисяч мінімальних заробітних плат на момент вчинення заборонних дій з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення таких азартних ігор підлягає перерахуванню до Державного бюджету України. Відтак, фінансові санкції за рішеннями судів склали 7 528 000, 00 гривень.