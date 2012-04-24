Діалоги про сучасну польську прозу

Книгарня «Є» запрошує Вас на дискусію «Веди свій плуг разом з Токарчук…», яка відбудеться 26 квітня. Початок – о 18:00.



Сучасна польська література перебуває на вершині свого розвитку, і велика заслуга у цьому, зокрема, належить Ользі Токарчук. Письменниці, яка ніколи не повторює себе, але яку легко впізнати за стилем викладу думок. Авторки, чиї книжки перекладені на 27 мов. Жінки, яка дивує своєю енергетикою та шляхетною простотою.

Що криється у кожному тексті Токарчук? Як письменниця поєднує гру у різні жанри, стилізацію та гуманістичне звучання творів? І чи легко вести свій плуг разом з авторкою, подекуди навіть понад кістками мертвих? Про такі, здавалося б, неосяжні питання розмірковуватимуть учасники літературної дискусії «книгОгляд».

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

