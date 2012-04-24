Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі будівництва - аж 1.6%

У січні–березні 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 154,9 млн.грн., що у порівняних цінах становить 91,1% до обсягів будівництва у січні–березні попереднього року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–березні 2012р. становила 1,6%. За цим показником Вінниччина посіла п’ятнадцяте місце серед регіонів України.

У січні–березні 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. скоротились обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з будівництва будівель і споруд на 8,4%, з установлення інженерного устатковання будівель та споруд – на 1,2%.

Водночас збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (у 9,8 раза), підприємства, що займаються іншими будівельними роботами (на 2,9%).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 81,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 13,0% та 5,7% відповідно.

Будівельні підприємства м.Вінниці, якими виконано 81,7% загально-обласного обсягу робіт, скоротили їх проти січня–березня попереднього року на 9,1%.

Зросли обсяги будівництва у містах Хмільнику, Ладижині та Жмеринському, Липовецькому, Козятинському, Вінницькому, Бершадському, Тростянецькому, Томашпільському, Гайсинському, Іллінецькому районах.