Пам'ятник льотчикам відкрили через 67 років

9 травная у селі Клембівка Ямпільського району у місцевому Меморіалі слави відкрили пам’ятник загиблим під час оборони села 20 липня 1941 року льотчикам Артамовнову та Лобанову. На відкриття прийшли усі місцеві жителі і головні учасники свята – шість ветеранів Другої світової війни: п'ять чоловіків і одна жінка.

- З війни у село не повернулося 668 клембівчан, 40 зникли безвісти, а 112 залишились інвалідами, - згадує 88-річна учасниця війни Ксеня Степанівна Кирчак, яка відкривала пам'ятник. - Після звільнення села земля була встелена трупами. Не встигали хоронити, тому часто ці полеглі ставали здобиччю звірів, а птахи мали багато часу, що викльовувати їм очі.

Ксеня Кирчак пішла на фронт 17-річною влітку 1941-го, одразу після закінчення фельдшерських курсів. В село повернулась у листопаді 1944 року вагітною, за два місяці народила сина Григорія. Все життя жила и працювала у Клембівці фельдшером.

Голова Ямпільскої райдержадміністрації Володимир Волошин, виступаючи наголосив, що клембівська громада не тільки відроджується економічно і соціально, але й дбає про духовність.

Цього ж дня у райцентрі Ямпіль пройшла творча зустріч місцевих жителів з Володимиром Фоміним, російським режисером картин «ТАСС уповноважений заявити» та «Олександр маленький» і з Володимиром Талашко, українським актором, який зіграв у таких відомих картинах як «В бій йдуть одні старики» та «Як гартувалась сталь».

Ямпільчани змогли безкоштовно подивитися фільм Володимира Фокіна «Олександр маленький». Ще протягом показу були чути як в залі схлипують жінки і як обговорюють вдалі режисерські прийоми чоловіки. Тому після закінчення перегляду присутні засипали Володимира Петровича питаннями. А він згадував як знімав цей фільм спільно з німецьким колегами, як радянська цензура вимагала вирізати 42 правдиві епізоди, щоб не псувати стосунки з Німеччиною.

- Війна завжди була у моєму житті, - сказав хвилюючись Володимир Петрович. - Я народився у 1945 році, тому моє дитинство пройшло серед руїн Харкова. Я виріс в ненависті до німців, серед дітей того часу це було прийнято. Коли я став старшим, став розуміти, що німець і фашист – це різні речі.

А після на сцену до глядачів вийшов Володимир Талашко, народний артист України, який відомий по ролі Сергія Скворцова у фільмі «В бій йдуть одні старики».

- Нещодавно фільм пофарбували. Це зробили щоб його легше сприймала молодь, - говорив Володимир Дмитрович. - Але я знаю, що фільми у кольорі можна дивитися оком, а чорно-білі – тільки серцем. Для серця немає кольору, там є біль, доля, історія.

По закінченню ямпільчани брали автографи і фотографувались з гостями.