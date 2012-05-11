Чиновники не хочуть співпрацювати з громадськими організаціями

Громадська організація “Філософія серця” презентувала результати громадського моніторингу виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» райдержадміністраціями Вінницької області.

- Наша організація з травня минулого року бере активну участь у застосуванні цього закону на практиці, - говорить голова правління ГО «Філософія Серця» Юлія Грига. - Для отримання інформації у всі РДА області ми направили інформаційні запити про надання копій розпоряджень голів РДА за 2011 рік і січень 2012 року про надання дозволу громадянам на розробку проекту відведення земельних ділянок з числа земель державної власності для безкоштовної приватизації, а також копії розпоряджень про дозвіл на виготовлення державних актів. Всього надіслали 31 інформаційний запит, з них 4 – повторно.

- Із 27 райдержадміністрацій 15 надали відповідь у повному обсязі, - презентуючи звіт сказала експерт «Філософії Серця» Ольга Брига. - Щоправда, всього 4 РДА дали відповідь у визначений Законом термін. Серед відмінників хочу відзначити Хмільницьку, Тульчинську, Чернівецьку та Шаргородську адміністрації. Вісім РДА – надали відповідь без інформації і з різною аргументацією. Серед причин відмов найчастіше зазначався гриф «Для службового користування», порушення Закону «Про захист персональних даних» та відсутність згоди особи, про яку запитувалися відомості. Чечельницька і Томашпільська взагалі не надали відповідь.

Старший помічник прокурора області з питань забезпечення доступу до публічної інформації Олег Безтілесний сказав, що кожний конкретний випадок потребує додаткового розгляду та проведення перевірки. Водночас, він наголосив, що порушення термінів тягне за собою накладання штрафу на посадову особу.

Начальник відділу зі звернень громадян облдержадміністрації Віталій Кудринецький запропонував громадським експертам звернутися з аналітичними матеріалами у формі заяви до адміністрації області, в таким спосіб спробувати вирішити питання отримання запитуваної інформації в коротший термін та без залучення правоохоронних органів.

Особливої думки дотримувалася лише член постійної комісії з питань розвитку демократії, гласності, свободи слова, розвитку інформаційного простору Вінницької обласної Ради Тетяна Редько, яка запропонувала діяти безкомпромісно.

- Треба не запитувати, чому не надали інформацію, а оперативно звертатися до СБУ та складати протоколи по факту корупційних діянь, - наголосила вона.

- Пріоритетом нашої організації є отримання інформації, а не покарання винних, - відповіла Юлія Грига.

Підсумовуючи, Марина Коваль, сказала, що це – тільки початок роботи і ми всі маємо працювати під гаслом «Громадськість сказала, влада почула, правоохоронні органи попередили про можливу відповідальність".

- Влада має бути відкритою і громадськість має бути збудником влади. Але, поки що чиновники не готові до співпраці з громадськими організаціями, - сказала пані Марина.