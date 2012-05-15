Гроші на навчання дітей дасть вінницький гонщик

16 травня о 10.45 в місті Калинівка в актовому залі міськвиконкому відбудеться урочисте вручення грошових сертифікатів на освіту юним калинівчанам. Сертифікати носитимуть ім'я калинівського викладача Володимира Нестерчука.

Премію його імені організував син Володимира Яковича — Вадим Нестерчук. Він же й приїде вручати гроші у Калинівку.

Вадим Нестерчук — вінничанин, гонщик, який представляє Україну на всіх міжнародних змаганнях Дакар та на етапах Кубку Світу. Вадим входить у 30-ку кращих гонщиків світу.