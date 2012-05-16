Вінницьким дівчатам на голові вистригатимуть футбольного м'яча

Новітні тренди творчого безладу, який має вгніздитися на чарівних голівках вінничанок, 23 травня можна буде побачити у „Плеяді”. Там Послідовники Звєрєва схрестять ножиці, - має відбутися Фестиваль перукарського мистецтва „Чарівна зачіска 2012”.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Міська рада, департамент адміністративних послуг запрошує всіх мешканців міста безкоштовно відвідати фестиваль, де о 12-00 годині розпочнеться видовищне дійство.

Чи вистригатимуть вінницьким моделям на честь „Євро – 2012” на голові зачіски у вигляді футбольного м'яча – невідомо, але подивитись буде на що, - обіцяють організатори.