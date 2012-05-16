Недосів пшениці компенсують соєю та кукурудзою

Ярі зернові та зернобобові культури на Вінниччині планується посіяти на площі 495,4 тис. га, що на 42,2 тис. га більше минулорічного показника.

Про це повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола Неїлик на профільній апаратній нараді, - інформує управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

За словами посадовця, площі під кукурудзою планується довести до 307 тис. га, а сої - до 142 тис. га.

У структурі посівів зернові культури займатимуть – 55,1%, технічні – 26,1%, кормові – 10,7%, овочі та картопля – 8,1%.

Наразі завершено посів ранньої групи зернових. Так, яру пшеницю посіяно на площі 18,4 тис. га, що на 10,2 тис. га менше від попередніх прогнозів, ярий ячмінь – на 121 тис. га, що менше прогнозованих показників на 10,5 тис. га, горох – на 7,3 тис. га, що менше прогнозованих площ на 4 тис. га.

Недосів ранньої групи зернових планують компенсувати кукурудзою та соєю.