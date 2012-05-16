Автомобільних „геронтофілів” затримали

Старенький автомобіль «Таврія», що господар залишив ночувати під вікнами свого будинку, троє молодих чоловіків викрали заради розваги . Наїздившись вдосталь по нічному місту, викрадачі витягнули акумулятор і втопили машину в озері . Усю трійцю незабаром працівники міліції виявили та затримали.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Ця подія сталася днями у Вінниці на території Замостянського району. Вранці до відділу міліції зателефонував схвильований громадянин і розповів про крадіжку автівки. Машину, як з’ясувалося, господар не раз залишав біля під’їзду свого будинку, сподіваючись, що через свій вік вона ніколи не приверне увагу злодіїв. У автомобіля була відсутня сигналізація і тому вона стала легкою здобиччю викрадачів.

Майже через годину її знайшли. До правоохоронців зателефонував ще один чоловік, який повідомив про те, що у озері, на території мікрорайону Тяжилів, затоплена машина білого кольору. Автівка була повністю під водою. Незабаром оперативники карного розшуку встановили та затримали підозрюваних осіб.

Як повідомив перший заступник Замостянського райвідділу міліції Віталій Стахов, за підозрою у скоєнні цього злочину було затримано трьох чоловіків. Усі вінничани віком 24, 25 та 27 років. Двоє з них раніше притягувалися до кримінальної відповідальності і нещодавно звільнилися з місць позбавлення волі. Зі слів затриманих, автівку вони викрали та втопили заради розваги.

Наразі за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу. Законом передбачено за такий злочин покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.