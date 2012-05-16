Дівчинка вирішила підсолодити життя пігулками

Сьогодні вранці Іллінецьким медикам довелось рятувати життя дитини через медикаментозне отруєння.

Про це повідомила ТУ МНС України у Вінницькій області.

Про лихо на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №18 міста Іллінці повідомив черговий фельдшер пункту швидкої місцевої районної лікарні. Саме туди було доправлено постраждалу трирічну дівчинку.

Як повідомили батьки, малеча знайшла та з’їла невідомі пігулки.

Медики одразу вжили заходів з очищення організму дитини. Наразі вона перебуває у лікарні. Стан здоров’я дівчинки лікарі кваліфікують, як задовільний.