Щербаківська обіцяє, що Мовчан до парламенту не пройде

Після суботнього об'єднання опозиції на Михайлівській площі у столиці вінничани з нетерпінням чекали на якісь меседжі з боку місцевих лідерів. З виходом в люди тутешні „об'єднанні” не забарились, проте – поодинці: спікером був головний обласний „фронтовик”, а лідерка „Батьківщини” опікувалася хворою донькою.

Якоїсь конкретики від голови обласного „Фронту змін” на скликаній ним прес-конференції журналістам почути не вдалося. На відміну від Сергія Кудлаєнка Людмила Щербаківська опозиційних планів щодо висуванців опозиційних сил у мажоритарних округах особливо не приховувала.

Як повідомила голова облорганізації ВО „Батьківщина” сайту Вінниця .Інфо, у Вінницькій області по мажоритарці підуть 4 представники «Батьківщини», 3 – від «Фронту змін» і 1 – від «Свободи».

„На час виборів усі, хто потрапляє списки або йде по мажоритарні тимчасово припиняє членство у «Фронті змін» та інших партіях, що увійшли до об’єднання. Агітація теж буде вестись за партію «Батьківщина». Ми забуваємо за «Фронт змін», забуваємо за зелені біг-борди та інше. У нас залишається «червоно-біле»”, - сказала Щербаківська.

За її словами, від «Свободи» скоріш за все балотуватиметься голова облорганізації партії Олексій Фурман, який претендує на округ №11, хоча кращою кандидатурою, на думку „Батьківщини”, тут буде їхня висуванка Наталя Солейко.

Округ №12 облюбувала сама Людмила Щербаківська: ”Я напевно відмовлюся від списків і піду обиратися по мажоритарній системі проти Петра Порошенка по цьому округу. Попробую свої сили. Переможу – добре, програю – залишуся працювати тут, у Вінниці. Мені це суперництво навіть цікаве. Коли я у 2010 році обиралася по мажоритарні в обласну раду я розпочинала з рейтингу 5%. Мене там майже ніхто не знав, але у результаті саме я там перемогла”.

В окрузі №13 „Батьківщина” має двох кандидатів, - Миколу Зелінського (голова правління ВАТ «Хмільниксільмаш» - авт.) та Костянтина Якименка (приватний підприємець – авт.). Обидва – депутати обласної ради.

В окрузі №16, вважає Щербаківська, „ скоріше всього піде Юрій Македон з «Фронту Змін», або екс- голова Могилів-Подільчької районної ради Володимир Сірант”.

По округу №18 опозицією розглядається розглядається 3 кандидатури: „ І від «Фронту змін», і від «Батьківщини», і навіть від «Свободи». Але я поки що не буду називати”. Тут ще планує балотуватися Володимир Стретович (екс-голова Християнсько-демократичного союзу, депутат Верховної Ради від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» - авт.).

Найбільше туману Щеррбаківська напустила стосовно планів опозиції щодо округу №15.

„У нас буде досить сильна кандидатура, але поки що я про неї не скажу. Тут планує балотуватися перший заступник губернатора Іван Мовчан. І ми йому на цьому окрузі ми зробимо сюрприз. І він програє – так і можеш написати”, – цитує пані Щербаківську Вінниця. Інфо.

Можна припустити, що тут вінничан „окучуватиме” столичний партфункціонер від „Батьківщини”.

Інтригою залишається й питання гіперактивності Сергія Кудлаєнка у Вінниці та передмісті. Хоча він спростовує наміри балотуватися до ВР і пояснює свої піар-ходи та акції виконаннями повноважень депутата облради, висновки напрошуються інші. Поки що в планах об'єднаної опозиції його політичні амбіції не звучали.