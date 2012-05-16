Через зупинку заводів цукристих сіють менше

У зв’язку із призупиненням роботи трьох цукрових заводів(торік працювало 14), а саме , Браїлівського, Ободівського та Удичського, на Вінниччині прогнозується зменшення площ посівів цукрових буряків

Про це повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола Неїлик на профільній апаратній нараді, - інформує управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

З прогнозованих 94 тис. га цукрових буряків посіяно лише 86 тис. га (91%).

Наразі отримано 80% сходів цукрових буряків, які перебувають у фазі першої пари листочків.

Проведено суцільну обробку посівів цукрових буряків від бурякового довгоносика.