Вінницькі боксери – другі в Україні!

В Одесі пройшли четверті спортивні ігри школярів України з боксу.

Така Спартакіада відбувається раз на 4 роки і є дуже престижною. Недарма, наприклад, у змаганнях боксерів взяли участь близько 200 учасників (віком 15–16 років) зі всіх регіонів України.

Вінницьке обласне управління з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти, науки, молоді і спорту делегувало на ці змагання команду у повному складі – десять учасників.

Шість з них стали призерами. Зокрема, срібну нагороду у категорії до 46 кг здобув Микола Водзінський (Могилів-Подільський), бронзові – представники міста над Бугом Олександр Горбань (до 52 кг), Мурад Габібулаєв (до 54 кг), Ігор Дехтяр (63 кг), Сергій Малий (66 кг) і Дмитро Горбульський (75 кг).

У командному заліку збірна Вінниччина посіла високе друге місце. Першою стала команда Дніпропетровської області, третьою – Хмільниччини. Нашу збірну очолювали два наставника – Сергій Глущенко (Вінниця) і Віталій Чорнокнижний (Могилів-Подільський). Також у підготовці збірної взяли участь заслужений тренер України Віктор Січкарук і Олександр Вацек.

– За останнє десятиріччя вінницькі боксери не мали подібних успіхів на всеукраїнських Спартакіадах, – сказав Сергій Глущенко. – Цього разу ми ретельно готувались до змагань в Одесі. Зокрема, провели відбірну відкриту першість області та двотижневий навчально-тренувальний збір. Все це позитивно вплинуло на результат.