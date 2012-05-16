Вивчати історію Вінниці будуть з дитсадка

10:39, 16 травня 2012
Вінниця
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Нагороджували кращих педагогів

У Вінниці пройшло нагородження педагогів на ярмарку фахових сподівань «Подільська Вікторія». Цього року  премію Вінницького міського голови  у розмірі 10 тисяч гривень отримали  вчитель іноземної мови школи №6 Владислав Качур  та вихователь-методист дитсадка №6 Олена Глібова. Вони стали переможцями конкурсу «Кращий методичний посібник» загальноміського проекту «Ім'я в освіті міста».

- Завдяки моєму посібнику ми навчаємо малюків любити своє місто, - говорить Олена Глібова. - Це ж так добре, коли діти змалечку знають історію вулиць, будинків, рідного міста і своєї батьківщини.

Начальник обласного управління освіти Ігор Івасюк сказав, що таке свято дає можливість реалізуватись кожному вчителю у своїй педагогічній дяльності.

- Цьогоріч 132 педагоги подали на конкурс 99 робіт, - каже начальник міського управління освіти Людмила Балицька. -  До фіналу дійшли 60 вчителів.

Конкурс "Подільска Вікторія" проводиться 11 раз.

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