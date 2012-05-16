Націоналісти „напишуть” Шевченка свічками
10:45, 16 травня 2012Вінниця
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На площі Театральній
такою назвою планує провести вінницький осередок «Студентської Свободи» 22 травня на площі Театральній.
Про це з посиланням на прес-службу обласної організації ВО „Свобода” повідомляє Вінниця ОК.
Активісти організації викладуть свічками на площі напис “Тарас Шевченко”.
Аакція присвячена черговій річниці перепоховання Кобзаря на Чернечі горі у Каневі і відбуватиметься на підтримку спорудження пам’ятника Т. Шевченку на Театральній площі.
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