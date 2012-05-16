Конфісковані монети передали у вінницький музей

Вступив у дію вирок Могилів-Подільського районного суду у відношенні жителя молдавського міста Бєльци, повідомляє прес-служба служби безпеки України. За контрабандну діяльність він засуджений на 3 роки позбавлення волі умовно.

В лютому цього року могилів-подільські митники на посту "Дністер" затримали чоловіка, який незаконно перевозив більше 50-ти старовинних монет. При особистому огляді у нього знайшли нумізматичний альбом зі срібними та мідним монетами Російської імперії. Чоловік сказав, що купив альбом у Києві і віз до себе додому у Молдову.

Екпертиза Вінницького краєзнавчого музею підтвердила, що монети являють історичну цінність для України, повідомляє газета "Реал". Уся колекція передана у фонди Вінницького художнього музею.