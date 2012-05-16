На „Вишеньці” хлопець випав з балкона
11:36, 16 травня 2012Вінниця
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Польотом з балкону багатоповерхівки обернулась необережність 16-річного вінничанина.
Як повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області, вчора юнак випав з другого поверху п’ятиповерхового будинку.
Очевидці одразу ж викликали швидку допомогу і постраждалого із струсом головного мозку та забоєм живота доправили у дитячу обласну лікарню.
На даний час стан потерпілого задовільний.
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