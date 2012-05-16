На „Вишеньці” хлопець випав з балкона

Польотом з балкону багатоповерхівки обернулась необережність 16-річного вінничанина.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області, вчора юнак випав з другого поверху п’ятиповерхового будинку.

Очевидці одразу ж викликали швидку допомогу і постраждалого із струсом головного мозку та забоєм живота доправили у дитячу обласну лікарню.

На даний час стан потерпілого задовільний.