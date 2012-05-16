На Вінниччині „пресонули” позашкільні заклади

Вінницьку позашкільну освіту останніх кілька місяців на повну котушку „трусять” силовики – перевіряють використання бюджетних коштів під час організації та здійснення позашкільної освітнього процесу.

Як неофіційно повідомили працівники однієї з таких установ обласного рівня, проводяться не лише документальні перевірки, а й викликають гуртківців з батьками і з'ясовують, чи справді ці діти відвідують заняття.

Такий щільний „прес” не випадковий, адже минулоріч на фальсифікаціях попались деякі працівники Станції юних техніків, - вписували у журнали „лівих” дітей, приписуючи собі години педнавантаження за заняття з неіснуючими гуртківцями.

Ця винахідливість, як виявляється, не ексклюзив: перевіркою, проведеною прокуратурою Літинського району, встановлено, що робота й одного із гуртків Літинського районного центру дитячої та юнацької творчості з початку 2011-2012 навчального року не проводилась і діти, які значаться в групах зазначеного гуртка, ніколи їх не відвідували, - повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.- Проте, керівнику гуртка за невиконану роботу було нараховано та виплачено заробітну плату, чим завдано державі матеріальної шкоди на 14926 гривень.

Прокуратурою Літинського району порушено кримінальну справу за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами Літинського районного центру дитячої та юнацької творчості відділу освіти Літинської РДА, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевірки тривають.

