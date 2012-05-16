До важкохворих Вінничини літатимуть лікарі

Вінницькій лікарі, які працюють у системі санавіації вже з червня цього року з автомобілів пересядуть на літак АН-2, який підготувала "Авіакомпанія "V-Авіа", повідомляє газета "Місто". Востанне лікарі вилітали літаком до хворих 20 років тому.

- Замість двох годин, лікар зможе добратися до хворого за 30 хвилин, - пояснює головний лікар Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Анатолій Пірникоза. - Для перельотів у нас є переносна апаратура. На переобладнання літака виділено 600 тисяч гривень. Поки плануємо, що це будуть вильоти на довшу за 100 кілометрів від Вінниці відстань.

Очікують, що в рік буде близько 80 вильотів. Як зазначив директор комунального підприємства "Аеропорт Вінниця" Ярослав Мазурець, співробітники авіакомпанії обстежують усі злітні майданчики в області.