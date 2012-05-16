Вінницька "Нива" здолала "Титана"

Вінницька "Нива" в останніх турах демонструє зовсім не аутсайдерські результати. Після домашньої перемоги над "Геліосом" (Харків) вчора, 15 травня, "нивівці" на виїзді переграли "Титан" (Армянськ) з мінімальним рахунком 1:0.

Єдиний м’яч на 30-й хвилині з пенальті забив Янченко. Матч проходив у напруженій боротьбі, про що свідчать 6 жовтих карток – по 3 з кожної сторони.

Незважаючи на дві перемоги поспіль, “Нива” все ж не змогла піднятися вище 16-го місця серед 18 команд ліги. Адже найближча від нас команда – ПФК “Миколаїв” – на виїзді здолала з рахунком 2:1 “Енергетик” (Бурштин). Отже, становище в стані аутсайдерів таке: ФК ”Львів” – 18 очок, “Енергетик” – 19, ПФК “Нива” – 25, МФК “Миколаїв” і ФК “Одеса” – по 27, “Титан” – 29.

До завершення чемпіонату – ще 3 тури. Найважливіший з них “Нива” проведе 20 травня. У ньому вона вдома приймає свого головного конкурента за збереження місця у першій лізі (вилітають дві останні команди) – “Енергетик”.