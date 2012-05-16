Вінниччина жене за кордон олію та горілку

Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг на Вінниччині за січень–березень 2012р. склав 260 млн.дол. США, що більше, проти січня–березня 2011р., на 3 млн. дол.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 150 і 89 млн. дол., що засвідчує значну перевагу вивозу товарів над ввозом. Баланс зовнішньої торгівлі товарами стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 60 млн. дол. Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 81 країни світу.

Найбільші обсяги експортно-імпортних операцій належать Російській Федерації (46 млн. дол.), Польщі (31 млн. дол.), Білорусі і Німеччині (по 23 млн. дол.), Індії (17 млн. дол.) та Китаю (11 млн. дол.). Великі обсяги зовнішньої торгівлі товарами належать, також, Молдові, Єгипту, Італії, Казахстану, Азербайджану, Туреччині, Франції, Кореї, Нідерландам, Чехії, Іспанії, Румунії, Угорщині та Великій Британії.

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами області на протязі багатьох років залишається відносно стабільною з незначним відсотковим коливанням. Основу її складають жири та олії тваринного або рослинного походження і готові харчові продукти.

Крім того, вагома частка належить продуктам рослинного походження, машинам, обладнанню та механізмам, електротехнічному обладнанню, мінеральним продуктам, деревині та виробам з деревини, засобам наземного транспорту, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості та текстильним матеріалам і текстильним виробам.

Так, іноземними резидентами закуплено на Вінниччині 1226 т молока і молочних продуктів, 79 т сирів, 54 тис. т зернових культур, 20 т насіння соняшнику, 39 тис. т олії соняшникової, 63 тис дал. горілки, 44 тис.м3 лісоматеріалів.

Суб’єктами господарювання Вінниччини закуплено у іноземних партнерів 1195 т м’яса свиней, 588 т м’яса і субпродуктів домашньої птиці, 11 тис. т бензинів автомобільних, 15 тис. т добрив, 452 тис.м2 тканин різних видів, 3 тис. т прокату чорних металів, 601 тис. шт. машин пральних побутових, 444 трактори, 74 автомобілі легкові та 1123 автомобілі вантажні.

Зовнішньоторговельний оборот послуг у січні–березні 2012р. становив 21 млн. дол. Обсяги експорту та імпорту послуг склали, відповідно, по 11 млн. дол. Підприємства Вінниччини надавали послуги резидентам із 78 країн світу, а отримували з 35 країн.

Основними споживачами послуг були Кіпр, Німеччина, Вірґінські острови (Брит.), Ізраїль, Польща та Йорданія. Іноземним резидентам надавались, в основному, комп’ютерні послуги (5 млн. дол.), послуги у виробництві готового одягу та хутра та послуги у сфері вищої освіти (по 2 млн. дол.).

Провідними партнерами в імпорті послуг є такі країни, як Кіпр, Польща, Австрія та Російська Федерація. 73% імпорту всіх послуг (8 млн. дол.) – це послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю. Послуги з реклами і вивчення ринку та транспортні послуги становлять разом півтора млн. дол.



