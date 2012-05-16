399 жінок Вінниччини стали "Жінками-героїнями"

15 травня 2012 року, у Міжнародний день сім’ї, 34 родини нагородили Почесними грамотами та цінними подарунками за сумлінну працю у вихованні дітей. Багатодітних, прийомні сім‘ї, усиновителів, опікунів, вихователів дитячих будинків сімейного типу, батьків, які виховують дітей з функціональними обмеженнями вітали заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова та заступник голови обласної Ради Ігор Кревський повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Зворушливими були виступи Людмили Миронівни Бабак із Тиврівського району, яка виховує вісім дітей, виховательки дошкільного навчального закладу с. Заболотне Крижопільського району, Лариси Андріївни Штоюнди , яка на власному прикладі довела, що талант є матір’ю дитини з обмеженими функціональними можливостями, Асмік Славіковни Кузьминої із Жмеринки, прийомної матері трьох дітей.

У Вінницькій області мешкає 549,1 тис. сімей, з них 43% - у містах. Майже 45% сімей виховують дітей до 18 років, 30% складають молоді сім’ї. В 10777 багатодітних сім’ях виховується 36547 дітей.

На Вінниччині 4263 жінкам присвоєно Почесне звання України «Мати-героїня». У 2012 році таке звання присвоєно 399 жінкам.

У Вінницькій області майже 2 тисячі сімей опікунів, 118 прийомних сімей, 29 дитячих будинків сімейного типу, які стали домівкою для більше, ніж 2,5 тисяч дітей-сиріт. Щорічно в області усиновлюється близько сотні маленьких громадян.