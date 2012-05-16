Контрабандистку старовинних монет виказало хвилювання

12:54, 16 травня 2012
Вінниця
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Ховала атикваріат в косметичці

Вчора у пункті пропуску „Могилів-Подільський” прикордонники та митники виявили  4 старовинні монети.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Приховавши їх у косметичці серед засобів гігієни, громадянка Молдови,  пасажирка потяга «Москва-Кишинів», у такий спосіб сподівалась непомітно перемістити їх через кордон.  Проте, її підвело хвилювання, яке помітив спільний прикордонно-митний наряд.

Монети з металу білого кольору 1898, 1921, 1924 та 1924 років випуску вилучили  та передали працівникам митниці для проведення експертизи.

 

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