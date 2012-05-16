Контрабандистку старовинних монет виказало хвилювання

Вчора у пункті пропуску „Могилів-Подільський” прикордонники та митники виявили 4 старовинні монети.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Приховавши їх у косметичці серед засобів гігієни, громадянка Молдови, пасажирка потяга «Москва-Кишинів», у такий спосіб сподівалась непомітно перемістити їх через кордон. Проте, її підвело хвилювання, яке помітив спільний прикордонно-митний наряд.

Монети з металу білого кольору 1898, 1921, 1924 та 1924 років випуску вилучили та передали працівникам митниці для проведення експертизи.



