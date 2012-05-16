Вінниччину годують "горілчані" податки
13:03, 16 травня 2012Вінниця
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Харчова галузь забезпечує 77% надходжень до бюджету
Домінуюче положення в структурі надходжень Зведеного бюджету від підприємств промисловості належить платежам харчової галузі, частка якої складає 77,2%.
Про це повідомив відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.
Найбільший частка в надходженнях харчової галузі припадає на підприємства лікеро-горілчаної промисловості – 72,8%.
Основним платником, галузі є ДП Українська горілчана компанія “Nemiroff”, яким сплачено до Зведеного бюджету протягом січня-квітня 2012 року 258,6 млн. грн., з яких акцизного податку сплачено 199,7 млн. грн., податку на додану вартість – 51,9 млн. грн., а податку на прибуток – 0,4 млн. грн.
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