Вінниччину годують "горілчані" податки

Домінуюче положення в структурі надходжень Зведеного бюджету від підприємств промисловості належить платежам харчової галузі, частка якої складає 77,2%.

Про це повідомив відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Найбільший частка в надходженнях харчової галузі припадає на підприємства лікеро-горілчаної промисловості – 72,8%.

Основним платником, галузі є ДП Українська горілчана компанія “Nemiroff”, яким сплачено до Зведеного бюджету протягом січня-квітня 2012 року 258,6 млн. грн., з яких акцизного податку сплачено 199,7 млн. грн., податку на додану вартість – 51,9 млн. грн., а податку на прибуток – 0,4 млн. грн.