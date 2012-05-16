У Вінниці заборонили експлуатувати п'ять ліфтів

Жителям чотирьох вінницьких багатоповерхівок доведеться діставатись своїх домівок долаючи сходи, поза як під час планової перевірки стану ліфтів у житловому комплексі міста Вінниці теруправлінням Держгірпромнагляду 10 травня експлуатацію п’яти підйомників у чотирьох багатоповерхових будинках по провулку Карла Маркса 14, 20, 44 та 54 було заборонено.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

У перевіряльників є претензії до ПП «Бокуд», на балансі якого знаходяться багатоповерхові житлові будинки. Зокрема, підприємство не підтвердило наявність у його розпорядженні дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою та експлуатацію об’єктів з підвищеною небезпекою (пасажирських ліфтів та інші роботи). А машинні приміщення ліфтів не були захищені від попадання атмосферних опадів. Відтак, „Бокуду” перш ніж ліфти запрацюють, треба провести в них ремонт стелі, стін і підлог).

Також вказані приміщення а агрегати не були належно освітлені , а в самих ліфтах не працювали пристрої двостороннього зв'язку з диспетчером.

Варто зауважити що, за даними Держгірпромнагляду, що впродовж останнього тижня було зареєстровано 220 відмов роботи ліфтів у житлових багатоповерхівках Вінниці. Це стосується тих ліфтів, які вже відпрацювали свій термін експлуатації — 25 і більше років.

Всього в житловому фонді міста експлуатується 1 289 ліфтів, з яких 212 відпрацювали свій термін експлуатації. З початку цього року двом ліфтам проведено капітальний ремонт, а п’ятом — відновлювальний.

До кінця 2012 року заплановано провести капітальний ремонт 32 ліфтів і дев’ять модернізувати.