В усіх ресторанах буде відеоспостреження і "тривожна кнопка"?

Завтра, 17 травня, на засіданні виконкому Вінницької міськради буде вирішуватись питання встановлення режиму роботи кафе та ресторанів у місті. Пропонується не встановлювати режим для цілодобових закладів, якщо не буде скарг від місцевих жителів та міліції, повідомляє сайт vinnitsaok.

Остаточним проектом рішення, передбачається «встановити режим роботи підприємствам торгівлі та ресторанного господарства, незалежно від форм власності та виду об’єкта, розташованих на території м. Вінниці, в межах часу з 07-00 до 23-00 години (за погодженням з власником). Цілодобовий режим роботи встановлюється (за погодженням з власником) для об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, розташованих на території автозаправних станцій, об’єктів з цілодобовим режимом роботи (готелі, залізничний вокзал), аптек, аптечних кіосків та пунктів, розважальних закладів (нічні клуби, дискотеки, які розташовані в нежитлових будинках та в прибудованих до житлових будинків об’єктах) при умові відсутності скарг населення».

У разі ухвалення рішення, керівникам підприємств торгівлі та ресторанного господарства слід буде обов’язково забезпечити на об’єктах встановлення камер відеоспостереження та «тривожної кнопки».