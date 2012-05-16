Вінницькі онкологи зможуть точніше ставити діагнози

У Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері розпочато повну реконструкцію відділень. Вже зробили капітальний ремонт і ввели в дію торакальне відділення на 30 ліжок. Встановили нове сучасне діагностичне та лікувальне обладнання, що дало можливість лікарям-онкологам точніше ставити діагнози, визначати операбельність хворих, полегшити та прискорити процес лікування тяжкого недугу. Діагностування хвороби на ранніх стадіях робить її практично виліковною. А нині шанси онкохворих на повне одужання ще зросли.

- Тут ми оперуємо стравоходи, легені, шлунок - це найскладніші операції, - сказав в інтервю радіо "Місто над Бугом" головний лікар диспансеру Петро Одарченко. - Щороку ми виявляємо близько 6000 нових онкохворих. Зараз у нас на обліку стоїть 11 тисяч пацієнтів. І можу з відповідальністю сказати, що при правильному лікуванні і на ранніх стадіях даємо 100-відсоткове одужання.

Ремонт обійшовся обласному бюджету у 1 млн 800 тис грн. На черзі відділення пухлин голови і шиї. На його ремонт буде виділено понад 2 млн грн. Посприяти у цьому особисто пообіцяв голова Вінницької обласної держадміністрації Микола Джига.