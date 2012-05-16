На День Європи у Вінниці напуватимуть кавою

На День Європи, який цьогоріч вінничани святкуватимуть 19 травня, центральна вулиця обласного центру стане зоною піших прогулянок. З 13:00 і до 19:00 рух громадського та приватного транспорту буде припинено.

Класика та рок, об'ємний малюнок та «живі» скульптури, спортивні баталії, театралізовані виступи, виставка «залізних коней» та ретроавтомобілів - це далеко не весь перелік заходів, які заплановані цього дня на різних майданчиках міста. Починаючи з офіційного відкриття свята, яке відбудеться о 14:00 на Майдані Незалежності, на різних майданчиках міста проходитимуть найрізноманітніші розваги.

О 14:00 у сквері імені Козицького розпочнеться робота дитячого містечка «Children City Park».

Виставка живих скульптур стартує о 14:30 по вулиці Соборній.

В цей же час на майдані Водограю у Центральному парку культури та відпочинку працюватиме прадавнє містечко «Середньовічна мозаїка».

Тут же проходитимуть лицарський турнір та конкурс краси «Леді Вінниця - 1362».

Цього ж дня об 11:00 на площі біля «Книжки» пройде байкерський фестиваль «Євро-драйв - 2012», де крім байків будуть представлені тюнинговані авто та ретроавтомобілі.

О 15:00 на стадіоні центрального парку міста відбудеться фінал чемпіонату «Вінницьке міні Євро - 2012»,

А на Майдані Незалежності розпочнеться музичний марафон «Європейська класика».

19 травня до Вінниці також завітають відомі українські актори Богдан Бенюк, Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв, які підготували для мешканців Вінниці виставу «Задунаєць за порогом» за мотивами твору Гулака Артемовського. Вистава розпочнеться о 20:00 на Майдані біля Літнього театру.

Крім того, цього дня любителі кави зможуть скуштувати ароматний напій у кавовому містечку, яке розпочне свою роботу о 14:30 на Майдані Незалежності

Громадський транспорт працюватиме по-іншому. Тролейбуси №4, 5, 10, 11, 12 замість вулиці Соборної проїжджатимуть по вул. Театральній - Чорновола - Київській. Так само рухатимуться автобуси та маршрутні таксі. Так, наприклад автобус №21 та маршрутне таксі №19-А їздитимуть вулицею Свердлова, а експрес-маршрут «Вишенька-Залізничний вокзал» та маршрутки №7-А та 21-А проїжджатимуть по вулицях Театральній-Чорновола-Київській, повідомляє Департамент у справах ЗМІ

та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.