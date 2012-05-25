Держадміністрацію пікетують працівники Гайсинського спиртозаводу

"У зв'язку із зухвалим та брудним рейдерським захопленням Гайсинського спиртового заводу із залученням співробітників вінницької податкової міліції ми вимушені провести пікетування обласної державної адміністраці"», - так був озвучений в прес-анонсі нинішній пікет обласної держадміністрації організаторами акції протесту, який розпочався о пів на десяту ранку.

Пікетувальники кажуть, що в них „співробітники податкової міліції вкрали зарплату й право на працю, в результаті незаконних дій яких зупинилося виробництво”.

Сьогодні о 12.00 відбудеться прес-конференція з приводу ситуації навколо заводу, як її бачать пікетувальники.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня цього року слідчими податкової міліції ДПС у Вінницькій області була порушена кримінальна справа за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів шляхом використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Мова йде про виготовлення приватним підприємством на потужностях спиртозаводу так званого компоненту моторного палива альтернативного (КМПА), що слугує добавкою для пального, об’ємна частка спирту етилового в даній продукції складає понад 98%. У відповідності до вимог чинного законодавства, дана продукція належить до підакцизної групи товарів, відтак підлягає обов’язковому ліцензуванню і відповідно сплаті акцизного податку. Між тим, близько двох останніх років, відколи здійснюється виробництво, підприємство працювало без ліцензії. 11 квітня цього року за постановою суду на підприємстві був проведений обшук, в ході якого співробітники податкової міліції вилучили фінансово-господарські документи по виробництву та реалізації товарно-матеріальних цінностей, були відібрані зразки виготовлених рідин. Також описано готової продукції на суму близько 8 млн. грн.