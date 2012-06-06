Пішоходні переходи "почервоніли" через аварії і велосипедистів

Минулого тижня у Вінниці почали наносити спеціальну біло-червону розмітку на пішохідних переходах та місця перетину велосипедами проїжджих частин. Про це повідомив Іван Юрченко, начальник комунального підприємства «СМЕД ОДР».

- Визначено аварійно-небезпечні перехрестя, на яких скоюється найбільше дорожньо-транспортних пригод, - говорить Іван Сергійович. - Це перехрестя Чехова – Карла Маркса, Хмельницьке шосе – Єрмака, Хмельницьке шосе – Лісопарк, Київська - Станіславського, 30-річчя Перемоги (податкова), Юності (магазин «100 дрібниць»). Саме там трапляється найбільше наїздів на пішоходів, тому нанесли біло-червону розмітку.

Біло-червона розмітка наноситься за новими правилами, що були приняті у 2010 році.

- Вартість фарби висока, - продровжує Іван Сергійович, - біла коштує 21 гривні за кілограм, а червона – 42 гривні. Червону наносимо товстим шаром. Взагалі, розмітку на дороги наносимо раз у сезон – весною. Адже взимку розмітка змивається агресивними протиожеледними засобами. Кожне місце змивається по різному – на перехрестях більше, на прямих ділянках менше.

Велосипедна розмітка по перетину доріг у Вінниці наноситься вперше.

На усю розмітку підприємство отримало з бюджету 730 тис. грн.