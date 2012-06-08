Три тонни молока невідомого походження вилучила міліція

Майже три тони молока невідомого походження вилучили працівники ветеринарної міліції у Хмільницькому районі Вінниччини.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Під час відпрацювання автошляхів Вінницької області працівники відділу ветеринарної міліції спільно з екіпажем ДАІ біля села Качанівка Хмільницького району зупинили автомолокоцистерну «ГАЗ – 5312», водій якої перевозив молочну сировину без будь-яких супровідних документів. До того ж загальний санітарний стан цистерни, у якій знаходилися дві з половиною тони молока, - незадовільний. Як з’ясувалося, даний автомобіль належить дочірньому підприємству одного з молокозаводів сусідньої області.

Зі слів водія, дану молочну сировину він збирав у людей в селах та віз у пункт прийому молока, розташованого в одному з сіл Хмільницького району. За вказаною водієм адресою приїхали і працівники ветеринарної служби міліції.

Як повідомив начальник ветеринарної міліції УМВС України у Вінницькій області Павло Дармограй, під час перевірки молокопункту встановлено, що працював він з грубими порушеннями. Санітарний стан приміщення не відповідає встановленим вимогам. На момент перевірки у приміщенні пункту працівники міліції виявили 430 літрів молока без відповідних документів.

Уся виявлена молокосировина у кількості майже три тони була вилучена з обігу до прийняття відповідного рішення ветеринарною лабораторію, а робота молокоприймального пункту призупинена.

Водія молокоцистерни та власника пункту прийому молока притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП КУпАП «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог», яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.