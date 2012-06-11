Гройсман і Дерун поганяли м’яча на новому футбольному полі

Біля загальноосвітньої школи №27 відкрили реконструйоване футбольне поле та новий спортивно-ігровий мультикомплекс.

Нове футбольне поле, площею 924 кв. м, збудоване на місці старого, має сучасне штучне покриття. Поле побудовано відповідно до всіх норм і вимог. Також комплексно вирішено питання зовнішнього освітлення двох об'єктів, - встановлено 10 ліхтарів на двох існуючих опорах та трьох додатково встановлених. Збудували поле на бюджетні кошти.

Міський голова Володимир Гройсман та заступник губернатора Григорій Дерун разом із юними футболістами першими вдарили по м'ячу на новому полі.

«Такий майданчик повинен мати кожен мікрорайон. Ті, що були - знаходились у занедбаному стані, і ми кілька років назад системно підійшли до цього питання і у нас з'явились можливості для того, аби створювати такі майданчики, - говорить мер Вінниці Володимир Гройсман. - Робота ведеться у декількох напрямках - створення мультикомплексів, які включають «тренажерний зал» під відкритим небом та ігровий комплекс для дітей, а там, де є можливість - влаштування стадіону з штучним покриттям».