Тяжилівський ринок загорівся через зварювальні роботи. Оновлено

Менш ніж півгодини тому вдалося ліквідувати пожежу на промтоварному ринку по вул. Ватутіна, що в Тяжилові, - упродовж трьох годин 70 рятувальників намагались загасити полум’я.

Як повідомив УНІАН-Вінниччина начальник служби взаємодії зі ЗМІ та громадськістю управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області Олег Дрозд, пожежу вдалося ліквідувати досить швидко завдяки оперативному повідомленню про займання.

На щастя, обійшлося без жертв, але збитків господарі крамничок, які постраждали від пожежі, зазнали чималих. Наразі фахівці тільки розпочали їх оцінювати. Попередня цифра - 200 тисяч гривень.

Що ж стосується причин пожежі, то, за словами Олега Дрозда, попередньо пожежники вважають, що лихо сталося через зварювальні роботи.

В одному з магазинів розширювали отвір для встановлення зовнішніх ролет і не помітили, як від нагрівання під час зварювання зайнялася внутрішня стіна. Далі вогонь поповз на другий поверх, відведений під склад лаків, фарб та розчинників. Легкозаймисті матеріали швидко розгорілись і вогонь перекинувся на сусідні крамнички і наступний ряд кіосків.