Моніторять медичну реформу на Вінниччині

На Вінниччині розпочався проект «Моніторинг експерименту із впровадження Закону України «Про порядок реформування системи охорони здоров’я», який триватиме протягом 6 місяців. Проводити моніторинг будуть представники громадської організації «Надія».

Під час прес-конференції Оксана Яцюк, експерт моніторингової групи, зазначала, що дослідження стосуватиметься впливу Закону на доступ осіб з розумовою відсталістю до державної соціальної допомоги та гарантованих соціальних і реабілітаційних послуг.

- На жаль, під час здійснення реформи фахівці не врахували того факту, що значна частина пацієнтів з уразливих груп має постійно бути наглядом психіатрів. А цих лікарів недостатньо на первинній ланці. Як такі кроки вплинуть на права пацієнтів – і є метою нашого моніторингу, - сказала вона.

Проблеми людей із особливими потребами, які не враховані у реформі, підтвердила і голова профільної комісії Вінницької обласної ради, лікар-хірург Наталя Солейко. За її словами, фахівці Міністерства охорони здоров’я знають про такі прорахунки і сьогодні є нагальним питання про створення ефективного механізму для лікування та реабілітації людей із особливими потребами.

Вже наприкінці жовтня 2012 року експерти оприлюднять результати моніторингу і передадуть їх до Міністерства охорони здоров‘я, яке очолює Богатирьова, аби там врахували всі пропозиції від громади.

Моніторинг експерименту із впровадження реформування системи охорони здоров’я також проводиться у Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві за підтримки Фонду Східна Європа, Юнайтер-ПАКТ та Міжнародного фонду «Відродження».



