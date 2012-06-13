Хор Хрестовоздвиженського храму переміг на всеукраїнському конкурсі
В номінації «Камерні хори».
Хор Хрестовоздвиженського храму м. Вінниці став переможцем ІІ Всеукраїнського конкурсу парафіяльних хорових колективів «Пентікостія» , який проходив у столиці.
Про це повідомила прес-служба Вінницької єпархії.
Фестиваль-конкурс проходив у Спасо-Преображенському соборі м. Києва. У конкурсі взяв участь хор Хрестовоздвиженського храму м. Вінниці під управлінням Христини Бедзір.
Вінничани виконали два церковних піснеспіви: «Благослови, душе моя, Господа» грецького розспіву в обробці композитора Самаріна і «Нині відпущаеши» Г. Давидовського.
В обов'язкову конкурсну програму входило виконання народної пісні, тому третє твором була українська народна пісня «Косив косар сіно» в обробці Іштвана Мартона.
Виступ вінничан справив враження як на рядових слухачів, так і на журі конкурсу, яке очолював кандидат мистецтвознавства, кандидат богослов'я, Заслужений діяч мистецтв України, професор протодиякон Димитрій Болгарський.
В результаті хор Хрестовоздвиженського храму отримав I місце в номінації «Камерні хори».
Це вже друга перемога в активі хору під керуванням Христини Бедзір. У січні 2012 р. хор Хрестовоздвиженського храму зайняв 1-е місце у вінницькому єпархіальному конкурсі різдвяних колядок.