Хор Хрестовоздвиженського храму переміг на всеукраїнському конкурсі

Хор Хрестовоздвиженського храму м. Вінниці став переможцем ІІ Всеукраїнського конкурсу парафіяльних хорових колективів «Пентікостія» , який проходив у столиці.

Про це повідомила прес-служба Вінницької єпархії.

Фестиваль-конкурс проходив у Спасо-Преображенському соборі м. Києва. У конкурсі взяв участь хор Хрестовоздвиженського храму м. Вінниці під управлінням Христини Бедзір.

Вінничани виконали два церковних піснеспіви: «Благослови, душе моя, Господа» грецького розспіву в обробці композитора Самаріна і «Нині відпущаеши» Г. Давидовського.

В обов'язкову конкурсну програму входило виконання народної пісні, тому третє твором була українська народна пісня «Косив косар сіно» в обробці Іштвана Мартона.

Виступ вінничан справив враження як на рядових слухачів, так і на журі конкурсу, яке очолював кандидат мистецтвознавства, кандидат богослов'я, Заслужений діяч мистецтв України, професор протодиякон Димитрій Болгарський.

В результаті хор Хрестовоздвиженського храму отримав I місце в номінації «Камерні хори».

Це вже друга перемога в активі хору під керуванням Христини Бедзір. У січні 2012 р. хор Хрестовоздвиженського храму зайняв 1-е місце у вінницькому єпархіальному конкурсі різдвяних колядок.