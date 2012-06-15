"Вінавтодор" будуватиме міст через Бохоники і Луку-Мелешківську

На поточну експлуатацію доріг у Вінницькій області в 2012 році, держава виділила 108 млн грн.

– На сьогодні з тих 108 мільйонів гривень, які нам Кабмін надав на рік, ми вже використали 52 мільйони гривень – розповідає газеті «Вінницький район» перший заступник начальника служби автомобільних доріг у Вінницькій області Василь Демішкан. – Це витрати на розчищення доріг від снігу взимку, на сіль, пальне, шини, запчастини. А почалась весна, літо – розпочався ремонт шляхів, нанесення розмітки, якої Вінницька філія зробила цей рік, по області, на 8 мільйонів гривень, розмітивши дороги державного значення на 100%.

За словами Василя Федоровича, один поламаний найменший знак, коштує від 120 до 1 тис грн. А в цілому по Україні, за рік, лише по знаках, його відомство мало збитків на 8 млн грн. Це сума, на яку обласний автодор живе місяць.

Також крадуть і здають на металолом тросове огородження, нівечать автобусні зупинки.

– Втім, на тлі цього найголовнішю бідою залишається сміття, – каже Демішкан. – На окружній дорозі, яка входить до територій Вінницького району, щовесни наш автодор вивозить майже 200 тонн побутових відходів. Витрачені на його вивіз гроші могли б піти на ремонт доріг, дизпальне, зарплату працівникам автодору, які працюють в каторжних умовах.

Майже 3 млн грн у Вінницької філії Украавтодору забирає освітлення 14 км доріг. Кіловат електроенергії для цієї структури коштує 86 грн.

– Для того, щоб ми привели дороги області до ладу, нам потрібно витрачати 360 мільйонів гривень щорічно, протягом трьох років, а нам дають то 98, то 108 мільйонів гривень – продовжує Василь Федорович. - Вже третій рік, ми намагаємось реалізувати у Вінницькому районі проект по будівництву Південної частини об’їздної траси навколо Вінниці. Він має пройти через села Бохоники і Луку-Мелешківську. Плануємо там збудувати міст через Південний Буг. Ця південна об’їздна траса суттєво розвантажить обласний центр від транзитного транспорту. Керівництво Вінницького району пішло нам на зустріч у виділенні земель під нову дорогу державного значення. На втілення проекту нам потрібно 360 мільйонів гривень. Поки що їх немає.

В області на рік на експлуатацію і утримання 1 км доріг виділяється 11 тис грн. Для порівняння в Мюнхені – 1 млн 20 тис євро.