73-річна бабця насадила цілий город маку

На тридцяти сотках присадибної земельної ділянки, яка належить 73-річній одинокій пенсіонерці, дільничний інспектор міліції виявив плантацію снодійного маку та коноплі.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Дільничний інспектор Погребищенського райвідділу капітан міліції В’ячеслав Нікітюк, перевіряючи свою дільницю в одному з сіл району, зайшов до самотньої літньої жінки дізнатися, чи потрібна їй допомога, а натомість виявив плантацію заборонених нарковмісних рослин.

- На околиці села стоять чотири хати, де проживають старенькі бабусі. Того дня я пішов до них поспілкуватися, дізнатися, можливо, їм потрібна якась допомога. Зайшовши на подвір’я одної з літніх жінок, я побачив, що весь її город засіяний маком. За рослинами жінка гарно доглядала, адже між кущами не було жодного бур’яну. Жінка сказала, що мак вона посіяла для власних потреб, а саме - для кулінарних страв, - розповідає дільничний В’ячеслав Нікітюк.

Як з’ясувалося, на тридцяти сотках городу 73-річна пенсіонерка посіяла 44 тисячі рослин маку, серед якого виявилася і конопля. 407 рослин коноплі, за словами господарки, насіялися вітром.

Зі слів пенсіонерки, вона дуже полюбляє пиріжки з маком, саме тому і вирішила його вирощувати. Навіть садила двічі – перший раз не зійшов.

Виявленого маку вистачило б на приготування п’яти тисяч пиріжків. Кого ними мала «годувати» одинока пенсіонерка - з’ясує слідство. Вилучене зілля направлене на дослідження в НДЕКЦ при УМВС.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 310 КК України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель». За свої «кулінарні вподобання» жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.