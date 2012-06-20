Селян вчили заробляти долари

Вчора у Вінниці пройшла зустріч керівництва Вінницької області з представниками Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В рамках проекту його координатори навчали сільських голів, як правильно писати грантові проекти.

– Більшість сільських рад – дотаційні, і бюджет райради не має коштів, щоб покривати у достатній мірі потреби села, - говорить Олеся Царук з «Асоціації євроклубів Вінниччини». - Тому в стратегії розвитку територіальної громади села потрібно прописати можливі шляхи фінансування – спонсорство, партнерство, міжнародні гранти тощо. Ми зібралися для того, аби навчитися правильно складати проекти на отримання грантів від міжнародних благодійних організацій і фондів.

Громади села самі визначають актуальність тої чи іншої проблеми на своїй території.

- Сьогодні селяни самі контролюють розподіл коштів і громада сама визначає підрядника на реалізацію проекту, - говорить заступник губернатора Вінницької області Григорій Дерун. – Селяни сьогодні вже самі вчать підрядників, як потрібно проводити тендери.

- На Вінниччині зараз запроваджується 24 грантові проекти у Жмеринському, Хмельницькому, Бершадському, Томашпільському, Теплицькому та Чернівецькому районах, - додає Денис Полтавець, спеціаліст з розвитку громад.

На просування стандартних грантів на Вінниччину виділено 240 тис. доларів. А на інноваційні – 120 тис. доларів.

– Інноваційні проекти – значить нові – пояснила Олеся Царук, – якщо ви не вкажете щось принципово нове, ефективне у вашому проекті, то втратите шанс його реалізувати. Наприклад, якщо ви хочете отримати кошти на освітлення вулиць, то можете закласти в нього енергозаощаджуючі лампи, якщо ремонтуєте дорогу – ефективніше чи дешевше покриття, якийсь особливий асфальт. Також добре реалізуються проекти щодо сонячних колекторів, новітніх систем опалення, використання енергії сонця на вуличне освітлення.



Довідка. Грант – це цільові кошти, що виділяються благодійними фондами на фінансування різних програм розвитку. Виділення коштів відбувається за підсумками проведення грантового конкурсу, який розглядає заявки претендентів на отримання допомоги в реалізації тих чи інших проектів. Для того, щоб заявка виконала свою роль – отримала ресурси для реалізації проекту, потрібно правильно та чітко для сприйняття грантодавача її написати. Проект лише тоді має шанси на успіх, коли він логічний, завдання проекту відповідають меті, засоби реалізації – завданням, коли управління просте й ефективне, а бюджет – реальний. Будь-який донор зверне особливу увагу на ясність поставлених цілей, задач та можливостей.