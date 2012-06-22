Вінничанка Яна Присяжна перемогла на "Перлині країни-2012"
Краща міні-модель країни
15-річна вінницька модель агенції "Грейс" Яна Присяжна стала переможницею конкурсу краси "Перлина країни OPEN-2012", - повідомляє «20 хвилин».
Нашу землячку визнали кращою міні-моделлю країни
Конкурс "Перлина країни" проходив в Кіровограді. В конкурсі змагались 30 учасниць у різних категоріях з усієї України. Свою красу дівчата презентували у трьох виходах - уніформі конкурсу (джинсах, фірмовій футболці та кросівках), національних костюмах та вечірніх сукнях.
"Перлина країни" - перший конкурс краси для 15-річної Яни Присяжної. В цьому році найкраща міні-модель країни закінчила восьмий клас Вінницької школи-гімназії№1.
Дівчина вивчає три іноземних мови – англійську, польську та французьку.
Яна Присяжна представлятиме Україну у жовтні на міжнародному конкурсі TV Star в турецькій Анталії.
Фото - «20 хвилин».