Вінничанка Яна Присяжна перемогла на "Перлині країни-2012"

15-річна вінницька модель агенції "Грейс" Яна Присяжна стала переможницею конкурсу краси "Перлина країни OPEN-2012", - повідомляє «20 хвилин».

Нашу землячку визнали кращою міні-моделлю країни

Конкурс "Перлина країни" проходив в Кіровограді. В конкурсі змагались 30 учасниць у різних категоріях з усієї України. Свою красу дівчата презентували у трьох виходах - уніформі конкурсу (джинсах, фірмовій футболці та кросівках), національних костюмах та вечірніх сукнях.

"Перлина країни" - перший конкурс краси для 15-річної Яни Присяжної. В цьому році найкраща міні-модель країни закінчила восьмий клас Вінницької школи-гімназії№1.

Дівчина вивчає три іноземних мови – англійську, польську та французьку.

Яна Присяжна представлятиме Україну у жовтні на міжнародному конкурсі TV Star в турецькій Анталії.

Фото - «20 хвилин».

