На відкритті меморіалу у Вінниці солдат втратив свідомість

22 червня у Вінниці в районі гаражного кооперативу, що по вулиці Чехова відкрили Меморіал загиблим військовополоненим у німецькому концтаборі Шталаг - таборі для солдат і сержантів. Тут поховано 7 тисяч військовополонених. Це найбліше поховання в україні.

Про нього знали завжди, але не афішували через запущеність території. За радянських часів тут встановили пам`ятник невідомому солдату, який із "перебудовою" зник у невідомому напрямі. А за часів незалежності - встановили залізний хрест. На початку 90-х років почали активно розбудовувати гаражний кооператив і викопували останки солдат. почали проводити розкопки в рамках держпрограми із увіковічення жертв війни і політичних репресій спеціалісти Київського спецпідприємтва "Пам`ять і слава". Свідчать, що у траншеях закатовані солдати лежали у вісім рядів.

На відкритті меморіалу священики Української Православної церкви відслужили панихіду за загиблими воїнами, а соддати дали три залпи у повітря.

- Ця територія була забута з 1943 року, - говорить вінницький міський голова Володимир Гройсман. - Ми давно тримали його в планах, щоб зробити меморіал.До того вже відновили пам‘ятник у сквері Козицького, на Київській, зборили сквер танкістів на Примакова. Це наша пам‘ять. Тут ще не завершен роботи, бо спека. Посадимо ялинки, озеленимо.

Облаштування меморіалу тривало з квітня і обійшлося більш як 500 тисяч гривень.

Під час проведення урочистостей один з солдатів почесного караулу, що мав підносити вінок до пам’ятника, втратив свідомість через спеку. Його одразу перенесли у карету швидкої допомоги, яка чергувала на події.