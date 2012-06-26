Іноземці вклали у Вінниччину 3 млрд.грн

В економіку області введено близько 3 млрд грн. інвестицій, що на 6 % більше за відповідний період минулого року. Іноземні інвестори вкладають свої кошти переважно у переробну та видобувну промисловості. Про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Головного управління економіки Вінницької облдержадміністрації Володимир Репей.

- Загалом по державі Вінниччина посідає 17-те місце по залученню інвестицій, - сказав Володимир Іванович. - Якщо два роки тому область налічувала 130 проектів на суму 12 млн грн., то вже минулогоїх було 159 на суму 15 млн. Цього року реалізуються 200 проектів на суму 25 млн грн. І наші партнери готові давати доаткові кошти бачачи якактиіно наші громади готові їх реалізувати.

В плані імпорту-експорту Вінниччина має позитивне сальдо експорту. Свої товари область експортує переважно в Німеччину, Росію, країни Сходу. Серед експортних товарів – продукція видобувної, переробної та харчової промисловостей.

