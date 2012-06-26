На зарядку з Тігіпком збіглася половина обласної влади

Віце-прем′єр-міністр України, Міністр соцполітики України Сергій Тігіпко почав свій день у Вінниці з губернаторської зарядки, - повідомляє ВінницяОК.

Спочатку виконував вправи, а потім Центральному парку займався на тренажерах.

- Брехати не буду, о 6.30 я на зарядку зазвичай не йду. Я вперше бачу такий досвід “губернаторської зарядки”, як у Вінниці. Відтак, було цікаво взяти участь”, – сказав журналістам Сергій Тігіпко.

Він додав, що досвід йому сподобався, і його варто було б поширити Україною.

- Голове, щоб не з-під палки. Хоча, можливо, спочатку слід трішки натиснути, щоб подолати природні лінощі, а потім всі будуть задоволені результатом, – переконаний Міністр.

За його словами, він регулярно, п”ять разів на тиждень відвідує тренажерну залу, щоб “потягати залізо”. Цього цілком достатньо, щоб підтримувати гарну спортивну форму.

Сергій Тігіпко визнав, що ранкова зарядка у Вінниці додала йому енергії та наснаги до продовження візиту. Адже програма його перебування у місті досить насичена.