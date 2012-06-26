Вчителям Вінничини видадуть усі відпускні гроші

Цього літа відпускні вчителям області будуть виплачені вчасно і в повному обсязі.Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Микола Джига на апаратній нараді.

У період літніх канікул одним із основних питань, що стоїть на порядку денному в органах управління освітою, є виплата відпускних педагогічним працівникам.

За інформацією відділів та управлінь освіти потреба в коштах на виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам становить цьогоріч - 296,5 млн. гривень.

В усіх регіонах області, окрім міста Могилева-Подільського, активно розпочато відповідні виплати. Станом на 22.06.2012 року вже виплачено 139,6 млн. гривень, що становить 47,1 %. Варто зазначити, що за аналогічний період минулого року цей показник становив лише 29,7 % .

Виплати здійснюватимуться помісячно, залежно від періоду, коли працівникам надається відпустка.