Вінницька влада просить молдаван не гидити в Дністер

Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної Ради прийняла рішення направити до Прем'єр-міністрів України і Молдови звернення щодо забруднення річки Дністер.

У документі члени ради, голови районних рад, і голови міст обласного значення вимагають урядових чиновників сусідньої країни вжити заходів щодо ситуації з несанкціонованими скидами нечистот в річку Дністер.

Нечистоти скидають 12 територіальних громад Молдови.

Учасники координаційної ради у зверненні повідомили, що тема благоустрою та екології Вінницького регіону повинна підніматися не тільки під час весняних толок або екологічних акцій, а систематично.

- В питанні екології рідного краю не повинно бути споживчого відносини, бо через нього ми можемо втратити головне - наші природні багатства, - сказав голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк. Він розповів, що на охорону навколишнього середовища в цьому році в обласному бюджеті передбачено 11 млн. грн., з яких на сьогодні профінансовано 5 млн. грн.

- Сьогодні розробляється нова регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів (термін дії попередньої закінчується в 2012 році). Це має бути якісно нова програма. Також напрямок екологічної діяльності обов’язково має бути включеним територіальними громадами області в стратегії їх розвитку до 2020 року, - сказав Сергій Татусяк.

