Муніципальний консультативно-діагностичний центр відкриють завтра

Завтра, 13 липня, у Вінниці відбудеться офіційне відкриття Муніципального консультативно-діагностичного центру в складі ЦПМСД №7 (вул. Київська, 68).

Про це повідомив департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

В урочистостях візьмуть участь Міністр закордонних справ Держави Ізраїль Авігдор Ліберман, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, голова Вінницької ОДА Микола Джига та Вінницький міський голова Володимир Гройсман.