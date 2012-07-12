Муніципальний консультативно-діагностичний центр відкриють завтра
09:01, 12 липня 2012Вінниця
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Порошенко та ізраїльський посол
Завтра, 13 липня, у Вінниці відбудеться офіційне відкриття Муніципального консультативно-діагностичного центру в складі ЦПМСД №7 (вул. Київська, 68).
Про це повідомив департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.
В урочистостях візьмуть участь Міністр закордонних справ Держави Ізраїль Авігдор Ліберман, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, голова Вінницької ОДА Микола Джига та Вінницький міський голова Володимир Гройсман.
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