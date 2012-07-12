«Беркут» влаштував бойові маневри у дитячому таборі

У відомчому дитячому оздоровчому таборі УМВС ім. Ю.Рябчинської, що поблизу села Коло-Михайлівка, працівники спецпідрозділу «Беркут» провели для дітей військово-патріотично гру «Бойові маневри».

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Стараннями працівників міліції на території табору було створено справжній військовий колорит - в грі використовували димові шашки, бойову зброю та засоби індивідуального захисту.

Особливий захват викликала у дітей поява бронетехніки БРДМ-2 , на якому усі бажаючі мали змогу покататися. Справжня бойова техніка справила на дітлахів неабияке враження.

Дітям, як справжнім солдатам, потрібно було пройти рубежі випробувань і на кожному етапі виконати певні завдання – надати допомогу потерпілому товаришу, знайти на полі бою та знешкодити уявні міни, за які слугували банки зі згущеним молоком.

Заступник командира роти «Беркуту» Ігор Дебелий познайомив дітей з різними видами стрілецької зброї та спецзасобами, які знаходяться на озброєні підрозділу «Беркут» - снайперська гвинтівка Драгунова, автомати Калашникова різної модифікації, пістолет Макарова, «Форт», пістолет Стечкіна та ін. Особливу увагу дітей привернули продемонстровані прийоми рукопашного бою та самооборони.

У таборі, де відпочивають діти працівників міліції популяризують професію їх батьків. І сьогоднішній захід – один з багатьох, які роблять відпочинок дітей цікавим та різноманітним. Кожен день тут - особливий, він має свою назву і свої особливі пригоди та заходи, улюблені спортивні ігри та змагання.