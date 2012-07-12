«Нива» не гратиме навіть у дріугій лізі

У зв'язку з важким фінансовим становищем вінницька «Нива» не зможе грати навіть у Другій лізі.

Про це повідомив президент ПФЛ (Професійної футбольної ліги) Мелетій Бальчос.

Керівництво клубу попросив ПФЛ виключити «Ниву» зі складу учасників Другої ліги. Раніше ФК «Нива» повідомив адміністрації ПФЛ про бажання припинити участь у змаганнях з футболу серед команд Першої ліги.

Таке рішення було зумовлене важким фінансовим становищем клубу і неможливістю знайти альтернативне джерело фінансування. Але клуб на початку тижня висловив готовність за підтримки Вінницької облдержадміністрації та Вінницької міської Ради стартувати у Другій лізі