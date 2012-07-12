Вінницькі мужики вимирати передумали

Вінниччині зареєстровано позитивну динаміку коефіцієнтів народжуваності (з 5,1 до 5,54 ‰) та стабілізацію загальної смертності в межах 7,98 ‰.

Про це повідомило управління охорони здоров’я та курортів Вінницької ОДА.

Відбулось зменшення рівня малюкової смертності з 9,1 до 8,78 на 1000 народжених. Рівень мертвонароджуваності складає 5,2 ‰. Рівень перинатальної смертності стабілізувався на рівні 9,5 ‰.

На Вінниччині зареєстровано зменшення показника смертності населення працездатного віку відповідно до минулорічного: 208,3 проти 234,6 на 100 тис. нас., в тому числі чоловіків – 327,6 проти 371,0 та жінок 81,1 проти 89,5 на 100 тис. населення відповідного віку.

