Мурованокуриловецьких чиновників судитимуть за землю

Прокуратурою Вінницької області скеровано до суду справу за обвинуваченням службових осіб відділу Держкомзему у Мурованокуриловецькому районі та Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Слідчим відділом прокуратури області розслідувано кримінальну справу відносно згаданих чиновників за фактом незаконної передачі у власність фізичним особам земельних ділянок на території Наддністрянської сільської ради Мурованокуриловецького району.

Внаслідок протиправних дій посадовців у власність фізичним особам незаконно передано землі державного водного фонду загальною площею 6,2 га, які розміщені у межах прибережної захисної смуги Дністровського водосховища, що є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

Кримінальну справу за обвинуваченням державних службовців у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України з обвинувальним висновком скеровано до Мурованокуриловецького районного суду для розгляду по суті.

