Концерн «Поділля» готовий виділити під «доступне житло» 16 квартир

Вінницький будівельний концерн «Поділля» готовий виділити під програму «Доступне житло» 16 квартир у мікрорайоні «Академічний».

Про це «Місту над Бугом» повідомив генеральний директор концерну «Поділля» Тимофій Гіренко.

Мікрорайон «Академічний» будують на полі , в районі вінницької електромережі, за ГБК «Поляна». Сьогодні там збудовано три будинки, введено в експлуатацію перший будинок. Другий будинок люди заселятимуть у серпні. А третій - у жовтні.

Для реалізації програми виділяють надзвичайно малу кількість квартир. Причина проста - граничні ціни житла. У Вінниці та у 5кілометровій зоні навколо Вінниці житло, у рамках програми, не може коштувати більше ніж 6250 гривень за квадратний метр. У районних центрах області - не більше 5300 гривень.

Мікрорайони «Вишенька» та «Поділля» участь у програмі «Доступне житло» брати не можуть, адже вартість квадратного метра у цих мікрорайонах перевищує встановлені урядом граничні ціни.

В даний час концерн «Поділля» веде переговори з «Ощадбанком» та «Укргазбанком» щодо старту програми «Доступне житло» у Вінниці.

Що ж до участі вінничан у програмі «Доступне житло», то, за словами Тимофія Гіренка, в нашому місті такі угоди ще не укладалися.